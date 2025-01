Tutto.tv - Luca Calvani infrange il regolamento al GF? Il gesto scatena i social (Video)

Continuano le giornate all’insegna dei malumori all’interno della casa del Grande Fratello, dove i concorrenti si apprestano a vivere una turbolenta ventitreesima puntata. Le liti hanno caratterizzato le ultime settimane, segnate dall’abbandono volontario di Jessica Morlacchi e dall’uscita imprevista di Helena Prestes per decisione del televoto.In questo contesto ha vissuto momenti difficili anche, che con la cantante ha dovuto affrontare dei durissimi faccia a faccia, mentre con la modella aveva stabilito un profondo rapporto di amicizia. In questi giorni anche lui è finito al centro del polverone, a causa di comportamenti che hanno insospettito il pubblico a casa. Il gieffino avrebbe infanto il. Protezione nei confronti di: si solleva la protestaLa produzione del Grande Fratello è intervenuta sulle liti di Ilaria, Jessica ed Helena spedendole direttamente al televoto, ma non ha risparmiato dei recenti provvedimenti disciplinari generali a tutti gli altri inquilini a seguito di ripetute infrazioni.