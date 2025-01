Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Coppa Europa Pass Thurn 2025 in DIRETTA: Perathoner in zona podio, comanda Miggiano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.33 Purtroppo Cason è uscito, mentre l’elvetico Kaelin si infila in 13ma posizione a 1.43.13.31 Lo svizzero Dominic Ott è sesto a 1.08 da, il cui tempo è stato reinserito in classifica. L’elvetico di chiari origini italiane guida su Zulauf e. Quarto Hacker a un centesimo dall’azzurro. Partito Mattia Cason.13.30 L’elvetico Torrent è ottavo a 44 centesimi da Zulauf.13.28 Gael Zulauf batteper 12 centesimi e si issa davanti all’azzurro. Sono stati estromessi dalla classifica i tempi die Hacker, sui quali probabilmente pende qualche errore tecnico.13.27 SECONDO! Il giovane azzurro paga 85 centesimi dama al momento si accomoda in piazza d’onore.13.25è primo con 87 centesimi di vantaggio su Hacker, mentre Ranzi paga oltre due secondi dallo svizzero.