Oasport.it - LIVE Bronzetti-Cristian 1-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: match estremamente equilibrato in avvio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI BERRETTINI-RUNE DALLE 7.00LADI PAOLINI-ZARAZUA (2°DALLE 9.00, DOPO SINNER)LADI SONEGO-FONSECA (4°DALL’1.00)LADI MUSETTI-SHAPOVALOV (2°DALL’1.00)2-1. Con il rovescio in contropiede tiene il turno di servizio la 26enne di Bucarest.A-40 Preciso il servizio esterno da parte di.40-40 Picchiacon il dritto, ma alla fine va fuori giri.40-30 Aggressivacon la risposta: facile la chiusura con il dritto lungolinea.40-15 Cambia benecon il dritto lungolinea a sventaglio.40-0 Vola via la risposta di rovescio di.30-0 Buona prima per la giocatrice di Bucarest.15-0 Eccellente dritto in controbalzo giocato da