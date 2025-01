Iodonna.it - Le turbolenze aeree sono in crescita. A rivelarlo è uno studio dell'Università di Reading che collega tale incremento all'aumento delle emissioni di CO2

Un’ombra si allunga sui cieli del mondo e sulla tranquillità dei passeggeri aerei: le, fenomeno atmosferico da sempre fonte di disagio per i viaggiatori, che oggiin. A lanciare l’allarme unocondotto dall’di, pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, chequestoal cambiamento climatico e alle sue conseguenze sul nostro pianeta. Volare senza stress: la guida completa per un viaggio sereno in aereo Xin aereo: viaggi movimentatiNon si tratta solo di una sensazione, ma di dati concreti, che le compagniedovranno conoscere sempre meglio per garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeri.