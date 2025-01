Metropolitanmagazine.it - La padel fever conquista i brand: dopo il tennis, è una delle espressioni del quiet luxury

Leggi su Metropolitanmagazine.it

In pieno lockdown, ormai quasi cinque anni fa, è esplosa lamania. In tantissimi si sono avvicinati a questo sport, e oggi il numero di appassionati cresce di anno in anno e questo sport registra un giro d’affari: solo in Italia raggiunge 1,1 miliardi di euro. A riportare il dato un report stilato dall’Osservatorio sullo sport system di Banca Ifis. Lo sport ha visto una crescita del 22% anno su anno, che ha portato ad un aumento del valore di 13 volte negli ultimi 4 anni. Anche le previsioni per il 2025 potrebbero superare la soglia dei 10 mila campi. E, come sempre, anche il mondo del fashion system non rimane indietro rispetto a questo sviluppo: tantissimihanno inserito lo sport nelle loro collezioni.Ilil fashion systemTra le città che più si sono appassionate a questo sport, Roma è sul gradino più alto del podio.