La gallina da una gamba sola

Non era la gru di Chichibio, celebre protagonista di una novella della sesta giornata del Decameron di Boccaccio, ma una poveradi un contadino. Razolando nell’aia, per sua sfortuna – volutamente o meno – si ritrovò con unamozzata da una falce fienaia.Non ci perdemmo d’animo. Il figlio del tuttofare, che faceva l’elettricista, vendeva bombole di Butangas e si arrangiava anche come mezzo idraulico, corse a prendere un rotolo di nastro inte. Intanto, noi tenevamo ferma la bestiola. Gigino, che conservava come souvenir gli stecchetti del gelato “Gigante Stocchi” da 20 lire, li tirò fuori dal suo taschino. Con grande impegno, tagliammo i bastoncini a misura e, usando il nastro inte – quelli di una volta, che sembravano fasce gessate – avvolgemmo tutto con cura. I quattro legnetti, ben fissati, andarono a formare una sorta di protesi rudimentale, saldamente legata fin sopra la coscia della povera