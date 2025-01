Liberoquotidiano.it - Joao Fonseca chi? Sonego lo fa fuori, partita-choc: la (pazzesca) esultanza dell'azzurro | Video

? Clamorosa, strepitosa prestazione del nostro Lorenzo, che al secondo turno degli Australian Open stronca il baby-fenomeno brasiliano, il 18enne che sta incantando il mondo del tennis e che al primo turno del primo Slam di questo 2025 aveva liquidato per tre set a zero niente meno che Rublev, numero 9 al mondo. Un successo meritatissimo, quello di: il piemontese si è imposto al quinto set con il punteggio di 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 3-6, 6-3 dopo oltre tre ore e mezza di gioco. Unabellissima, tirata, in cui il 29enne di Torino si è imposto con merito, dimostrando per l'ennesima volta di avere la stoffa del grandissimo tennista (al primo turno,aveva vinto in quattro set contro Warwinka). La vittoria al quinto set, per, è arrivata al servizio: un siluro chenon ha potuto che ribattere in rete.