Inter-news.it - Inter-Sassuolo Femminile 1-1, non basta Polli! Andata in parità

Finisce 1-1 l’dei quarti di Coppa Italia traentra e segna subito, ma fa lo stesso Clelland del.PRIMO ROUND IN– Dopo un primo tempo finito a reti inviolate, anche per le qualità del portiere delLonni, l’dei quarti di finale di Coppa Italiacontinua ad essere bella all’Arena Civica traWomen e. Le nerazzurre di Piovani provano a sbloccare subito la partita e dopo trenta secondi beccano un clamoroso palo con Wullaert. Sfortunata la squadra meneghina, che si avvicina pericolosamente al gol del meritato vantaggio. La risposta delsi fa attendere, tant’è che bisogna aspettare il 67? ed è clamorosa: Chmielinski si ritrova davanti Baldi, ma spara incredibilmente in curva da pochi passi. Dal gol divorato del, si arriva nove minuti più tardi al gol dell’con la neo-entrata, che irrompe in area di rigore e buca Lonni.