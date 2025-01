Lanazione.it - Incubo treni, tra degrado e sottopassi come dormitori: viaggio nelle stazioni

Firenze, 16 gennaio 2025 – “Le soluzioni sono due. Anzi, in realtà è una sola ma va divisa in due ed eseguita in rapida sequenza: prima ti fai il segno della croce, poi corri”. Il sottopasso tetro e maleodorante della stazione di Rifredi spaventa anche il ragazzotto robusto con lo zaino in spalla e l’aria spensierata. Ma attraversare quel sottopasso sì, in effetti lo impensierisce e non poco. Un brivido corre lungo la schiena anche se è pieno giorno. Vale lo stesso per idelle fermate di Castello e Rovezzano, lembi dimenticati di periferia, dove prendere un treno può diventare fonte di grande preoccupazione. PRESSPHOTO Firenze,alla stazione di Rovezzano Castello Ore 11 di martedì mattina. Meno male che esistono i biglietti elettronici, se no eravamo fregati. Al binario 7 e 8 il display dell’apparecchio che convalida i ticket recita, lapidario: “Obliteratrice fuori servizio”.