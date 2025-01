Iodonna.it - In nero o in vinaccia, in giallo o in verde smeraldo. E naturalmente in un una sfumatura di beige o marrone. La tracolla matelassé (con dettagli dorati) è l'accessorio definitivo di inizio 2025

Leggi su Iodonna.it

A proposito di accessori chiave perfetti per il cuore dell’inverno e oltre. La borsa morbida trapuntata è un alleato di stile estremamente versatile ed efficace. Si adatta a vari tipi di outfit, da quelli casual a quelli più eleganti. Esalta il look con la sua texture speciale in pelle. Primavera-Estate: 10 tendenze dalle sfilate X Rigorosamente in pelle (vera o vegana), secondo gli ultimi fashion diktat è da preferire nei modelli a