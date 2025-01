Ilgiorno.it - Il paese dei donatori. Gli occhi di Mario ed Emma

amava il suo orto e il tennis.era stata sempre una donna generosa e gentile. Ora, quattro persone vedranno con i loro. L’anno dell’Aido di Giussano si è aperto con quattro donazioni di cornee. Con un momento di lutto ma anche di generosità e speranze. Si è cominciato daCarminati. Nato a Briosco nel 1955, è morto all’Hospice di Giussano il 12 gennaio per un tumore al cervello. A Giussano lascia la moglie Maria, il figlio, un nipote e il fratello. Dopo aver lavorato per tutta la vita alla Colzani Teresio Stampi di Birone, una volta in pensione si dilettava con i suoi hobby, in particolare la cura dell’orto, e non trascurava di incontrare gli amici per due chiacchiere nel bar del centro. Grande appassionato di tennis, lo aveva praticato fin quando aveva potuto. "Non ne perdeva gli incontri in TV - racconta chi lo conosceva - e nonostante la malattia aveva potuto gioire degli ultimi trionfi italiani".