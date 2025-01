Il Comune di Catania non presenta progetto perso finanziamento per campetto da calcio

Leggi su Dayitalianews.com

“Con grande rammarico apprendo dal dipartimento regionale che il quartiere San Giovanni Galermo ahale risorse, pari a 49mila euro, che dovevano servire al ripristino e alla messa in sicurezza deldatra via Capo Passero e Viale Tirreno. Somme a cui i cittadini dovranno rinunciare a causa di una mancanza di attenzione da parte delche, da quanto mi riferiscono gli uffici della Regione, non ha maito al Dipartimento di competenza della Regione ildi massima che avrebbe dovuto trasformare quell’area in uno spazio di legalità”.Lo afferma la deputata regionale M5s Jose Marano (nella foto sotto) parlando dello stanziamento ottenuto grazie ad una norma che porta la sua firma e che era stato approvato dall’Assemblea regionale siciliana a fine luglio.