Anteprima24.it - Ieri in Campania: il caso Borrelli, non accetta una domanda sul ‘terzo mandato’ e ‘scappa’ dall’intervista

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledi 15 gennaio 2025. Avellino – Per l’uccisione di Roberto Bembo all’età di 23 anni arrivano tre condanne: 16 anni e 8 mesi per Niko Iannuzzi e 16 anni a testa per i fratelli Daniele e Luca Sciarrillo oltre che una provvisionale di 25 mila euro ad ogni parte civile costituita. La sentenza letta nell’Aula d’Assise del Tribunale di Avellino dopo più di tre ore di Camera di Consiglio e le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni. (LEGGI QUI)Benevento – Sono complessivamente 22 i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DA.SPO.) emanati dalla Polizia di Stato di Benevento nei confronti di altrettanti sostenitori della Casertana Calcio che in occasione dell’incontro di calcio Benevento – Casertana, disputato presso lo stadio “Ciro Vigorito” in data 27.