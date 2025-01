Iltempo.it - Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia al fianco del Giubileo per proteggere il dono della vista delle persone più fragili

Roma, 16 gennaio 2025 - Ha aperto le porte, oggi, il nuovo Centro oculistico sociale permanente, presso la sede di Roma TuscolanoComunità di Sant'Egidio, uno dei principali partnernei progetti filantropici di salute visiva. Patrocinato dal Dicastero per l'Evangelizzazione –2025, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute, il centro offrirà visite oculistiche gratuite e la donazione di occhiali daa chi non può permettersi queste cure, garantendo l'accesso alle prestazioni sanitarie fondamentali. Il centro, che accoglierà principalmente pellegrini esegnalate da associazioni locali, sarà attivo in particolare due pomeriggi alla settimana con visite gratuite effettuate da medici oculisti dell'IRCCSBietti.