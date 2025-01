Focus Asvis | Senza figli così i cambiamenti sociali incidono sul calo globale delle nascite

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 10 gennaio 2025Nel 2100 il 97% dei Paesi del mondo vedrà declinare la propria popolazione. Solo sei Stati manterranno un tasso di fecondità superiore a 2,1per donna, la soglia necessaria per sostenere la popolazione nel tempo: due sono in Oceania, tre nell’Africa subsahariana e uno in Asia centrale. Previsioni impressionanti, pubblicate pochi mesi fa sulla rivista The Lancet dal programma di ricerca Global burden of disease (Grb).La fine del secolo è un orizzonte piuttosto lontano, ma il fenomeno è già davanti ai nostri occhi: il mondo di oggi sta sperimentando una fecondità sempre più bassa e un consistente invecchiamento della popolazione.