Dilei.it - Fiorello “nonno” per la prima volta: Olivia Testa mamma di un bambino

Rosarioè diventato. Non di sangue ma di cuore, come piacerebbe dire a lui, dato che la neoè la figlia di sua moglie Susanna Biondo ma che lui ha sempre considerato come sua. La nascita del piccolo è stata tenuta segreta, com’era accaduto per la gravidanza, ma le foto comparse sulle pagine del settimanale Oggi non lasciano dubbi. Le immagini arrivano proprio nei giorni in cui Carlo Conti ha annunciato i co-conduttori del Festival di Sanremo e, com’era lecito aspettarsi, il pensiero non poteva che correre verso di lui. Quest’anno non lo vedremo sul palco del Teatro Ariston ma, di certo, si sta godendo la sua famiglia.per laLa data di nascita e il nome delnon si conoscono ma si sa che è un maschietto.e sua moglie Susanna Biondo sono al settimo cielo e non poteva essere diversamente.