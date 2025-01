Sport.quotidiano.net - Febbre-Ternana, a Pineto con 500 tifosi: "Ma ora servono due rinforzi dal mercato"

di Augusto AusteriTERNIAnche a(domani ore 20.30), nonostante il giorno, l’orario e il freddo, le Fere saranno in grande compagnia. E’ infatti probabile il soldout dei 500 biglietti a disposizione deirossoverdi (chiusura prevendita ore 19 odierne). Si attende un’altra grande prova. "Contro il Gubbio la squadra è tornata con merito alla vittoria – spiega Claudio Maggi presidente del Centro CoordinamentoClubs – e avrebbe meritato di vincere anche a Pescara. Con l’Entella aveva disputato una gran bella partita nonostante la lunga fase in inferiorità numerica e con il Pontedera è mancato soltanto il gol. Dunque confermo di essere ottimista, come lo sono fin dalle prime giornate del campionato. Credo che lasia padrona del proprio destino. Saremo in tanti anche ae del resto per le trasferte c’è sempre grande entusiasmo.