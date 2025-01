Secoloditalia.it - Fake news e attacchi sessisti contro Montaruli. Alla deputata di FdI solidarietà bipartisan

La macchina del fango social si è rimessa in moto: vittima della vergognosa campagna dia sfondo sessista la vicecapogruppo di FdICamera, Augusta.Una campagna diffamatoria e sessista:querela“Ho appena provveduto a sporgere querela verso chi sta diffondendo ancora una volta in queste ore notizie false nei miei confronti”, scrivesui social: “Tale cattiveria sta ingenerando in me un fortissimo turbamento modificando e limitando la mia vita pubblica e privata. Per questo non intendo smettere di difendermi. Non auguro a nessuno quanto sto subendo ingiustamente. Come non mi sono mai sottratta dalle mie responsabilità non intendo neanche fare un passo indietro in quella che è la mia battaglia”, aggiunge la parlamentare di FdI.“In ogni caso sappiate che chi è stato accusato di aver acquistato vibratori con i soldi della regione era un consigliere regionale del Pd che è stato assolto.