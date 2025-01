Liberoquotidiano.it - Esplosioni durante la visita di Crosetto e Starmer, angoscia a Kiev: Putin pronto a tutto

, in Ucraina,ladel ministro della Difesa Guidoe del premier inglese Keir. Quest'ultimo ha avuto un colloquio col presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel palazzo Mariinskyi di, sede della presidenza ucraina. Una foto - come riferisce l'emittente britannica Sky News - mostra i due seduti a un tavolo con le bandiere di Regno Unito e Ucraina sullo sfondo., invece, vedrà Zelensky nel pomeriggio, come fanno sapere fonti della Difesa. Ledi questa mattina asarebbero avvenute a non più di 7-800 metri dal luogo in cui si trovava in quel momento. I funzionari ucraini hanno affermato che i sistemi di difesa aerea nel centro della città stavano attaccando obiettivi nemici, dopo che l'aeronautica aveva avvertito di raid di droni russi.