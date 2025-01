Esclusivo | l’affare del Newcastle per l’ala del PSV è ormai sull’orlo del fallimento

Leggi su Justcalcio.com

Johan Bakayoko è molto apprezzato dal direttore sportivo delUnited Paul MitchellIlUnited ora avrà difficoltà a ingaggiaredel PSV Eindhoven Johan Bakayoko in questa finestra con la mossa vista come quasi morta, hanno informato fonti Colto in fuorigioco.Anche se i Magpies sono pronti ad accettare un'offerta di 10 milioni di sterline per l'attaccante di lato destro Miguel Almiron dalla squadra della MLS Atlanta United, portando fondi extra, è improbabile che una mossa per Bakayoko abbia luogo.Il direttore sportivo delPaul Mitchell ha individuato il giovane come obiettivo prioritario poiché l'ex dirigente del Monaco cerca acquisti di qualità con un buon rapporto qualità-prezzo.Ma la valutazione del PSV significa che la squadra di Eddie Howe non potrà permettersi Bakayoko.