Detenuto psichiatrico in "Rems" aggredisce infermieri

Tempo di lettura: < 1 minuto

Sono finiti al Pronto soccorso del "Frangipane-Bellizzi" dopo essere stati aggrediti da un paziente, nella REMS di San Nicola Baronia. Un altro inquietante episodio nella struttura di recupero per detenuti con problemi psichiatrici già rimbalzata alla cronaca in passato per analoghi episodi e più recentemente per il suicidio di un ospite avvenuto durante una passeggiata in paese.

I due operatori aggrediti avrebbero rimediato ferite lievi ma la vicenda riaccende i riflettori sulla sicurezza della struttura dell'Asl sia per chi vi presta servizio che per la comunità che la ospita nel centro del paese, proprio nelle adiacenze della casa municipale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che indagano sull'accaduto.