Inter-news.it - Darmian: «Più fragili? Basta paragoni! Infortuni fanno parte del gioco»

Matteoè il giocatore presente in conferenza stampa dopo Inter-Bologna terminata sul punteggio di 2-2. Tra i giornalisti presenti in sala anche la nostra Romina Sorbelli, inviata a San Siro.IN CONFERENZA STAMPA DOPO INTER-BOLOGNAUn punto guadagnato o due persi?Domanda difficile. È normale che quando si scende in campo c’è la voglia di portare a casa una vittoria, a maggior ragione davanti ai tifosi. Abbiamo avuto anche una bella reazione, non ci siamo disuniti. Ci portiamo a casa un punto e guardiamo avanti in maniera positiva. Era l’ultima del girone di ritorno, abbiamo fatto 44 punti è un risultato importante. Non dobbiamo fermarci, dobbiamo migliorare e pensare alala prossima.L’Inter ci ha abituati a gestire la partita, mi sembra che in questo momento non abbiate quella capacità di gestire la partita.