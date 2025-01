Ilrestodelcarlino.it - "Costruire futuro", punti di ascolto dei giovani sul territorio montano

In rampa di lancio le attività del progetto "", che con il contributo di Fondazione Cariverona farà crescere idie di incontro deisul. Per partire col piede giusto, l’Ambito 10, l’ente dell’Unione Montana Esino Frasassi che coordina e gestisce i servizi sociali nel nostro, e i Comuni che attraverso e con l’Ambito operano (Cerreto d’Esi, Genga, Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico), organizzano oggi al Cag di Fabriano un incontro aperto per raccogliere proposte e bisogni di ragazze e ragazzi. L’incontro è aperto a tutti, sono stati invitati anche i rappresentanti degli studenti e i membri dei Consigli Comunali Junior di tutto il, oltre ai partecipanti all’indagine portata avanti negli scorsi mesi con l’Università della Strada - Gruppo Abele sul tema delle Comunità Educanti.