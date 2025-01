Lanazione.it - Cisterna guasta in Circonvallazione. Viabilità in tilt per tutta la mattinata

La zona nord della città è stata teatro di unacomplicata per la, causata da un guasto meccanico che ha immobilizzato unasulla rotatoria tra lae viale Civitali. Il mezzo pesante verso la tardadi ieri, diretto verso il Brennero dopo essere transitato da porta Santa Maria, si è fermato improvvisamente mentre affrontava la rotatoria, generando lunghe code e gravi rallentamenti. L’autista del veicolo, un cittadino italiano visibilmente in difficoltà per l’accaduto, ha raccontato di aver portato laa un controllo tecnico sui gas di scarico poche ore prima del guasto. L’ironia della situazione, infatti, non è passata inosservata, soprattutto agli automobilisti intrappolati nelle lunghe code che si sono rapidamente formate. Proprio perché laè rimasta ferma esattamente al centro della rotonda, causando un blocco completo del traffico nella zona nord della città.