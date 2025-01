Romadailynews.it - Cina: Sichuan, spettacolo di lanterne a Zigong

Dei turisti ammirano ledurante unodi, nella provincia sud-occidentale cinese del, ieri 15 gennaio 2025. La 31ma edizione delloInternational Dinosaur Lantern Show, che prendera’ il via domani 17 gennaio quest’anno, ieri si e’ illuminata qui per lodi prova. Quest’anno e’ stato organizzato con dodici gruppi di set di luci super-grandi, sette gruppi di set di luci grandi e piu’ di 200 gruppi di set di luci di piccole e medie dimensioni per attirare i visitatori. Agenzia Xinhua