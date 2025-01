Camera | ok a separazione carriere174 sì

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.46:ok acarriere, 174sì Via libera dellacon 174 voti a favore, 92 voti contrari e 5 astenuti alladelle carriere. E' il primo dei passaggi parlamentari necessari per l'ok al disegno di legge costituzionale. Si modifica, infatti, il titolo IV della Costituzione con l'obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Vengono previsti due Csm, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente. Inoltre, estrazione a sorte dei componenti Csm e istituzione dell'Alta corte disciplinare per toghe.