Oasport.it - Cambia ancora il tabellone di Sinner: fuori l’ultimo avversario che strappò un set al n.1

Leggi su Oasport.it

Janniksta per affrontare sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne il secondo turno degli Australian Open, opposto all’australiano Tristan Schoolkate (wild card). L’altoatesino (n.1 del mondo) ha come obiettivo la prosecuzione del percorso e già sa quale sarà l’che potrebbe affrontare in caso di vittoria contro l’aussie quest’oggi.Si tratta dell’americano Marcos Giron che, contrariamente alle aspettative, ha sconfitto l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Una partita lottata e molto dura, vinta dall’americano in cinque set: 7-5 3-6 7-5 3-6 6-4. E dunque, Giron attende cosa farà il n.1 ATP contro Schoolkate. Un dato certo c’è e si lega all’eliminazione del sudamericano.Etcheverry, nei fatti, è statogiocatore ad aver strappato un set anel massimo circuito internazionale.