Liberoquotidiano.it - Cahill lo lascia a fine stagione, ma non si doveva sapere: Sinner sconvolto dopo la gaffe | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Darren è nel circuito da veramente tanti anni. Ha detto che questa è la sua ultima": Janniksembra essersito sfuggire la notizia dell'addio del suo coach Darrennell'intervista a Eurosportla vittoria contro il 23enne australiano Schoolkate agli Australian Open. Infatti, poi, il giornalista lo ha incalzato chiedendogli: "L'ultimadi Darren?". "L'aveva detto lui, in un'intervista anche, quindi non è una novità", ha risposto l'altoatesino numero uno al mondo, sorridendo e portandosi le mani sul cappello,ndo così trasparire un leggero imbarazzo. In molti, sui social, si sono accorti dell'atteggiamento didurante l'intervista. "Il body language di Jannik quando il giornalista gli fa capire che ha appena annunciato il ritiro di", ha scritto qualcuno.