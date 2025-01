Ilgiorno.it - Arte e socialità alla Fabbrica dell’Animazione

Leggi su Ilgiorno.it

Oliva In via Rivoli 4, di fronte al Piccolo Teatro Strehler, sorge La, centro di produzione culturale e laboratorio di idee e relazioni. Questa sede, intrisa di storia, si colloca in una zona di grande valore culturale, dove un tempo brillava il Teatro Fossati, il primo in Italia a sperimentare l’energia elettrica, poi recuperato da Giorgio Strehler per il Piccolo. Oggi, questo spazio rappresenta una sintesi perfetta die attivismo. Dietro a Lac’è Bottega Partigiana, che celebra proprio questa settimana i suoi primi dieci anni di attività. Una storia di impegno e trasformazione, segnata da sfide come la pandemia, ma anche da successi e resilienza. Il locale è stato progettato per favorire un’atmosfera familiare e accogliente, ideale per mostre, esibizioni dal vivo e incontri creativi.