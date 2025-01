Iodonna.it - «Ancora non riesco a credere che tu sia la mia ragazza»

Dove Cameron ha compiuto 29 anni, e il fidanzato Damiano David, che ne ha compiuti 26 l’8 gennaio, le ha inviato via social un messaggio di auguri pieno d’amore. Accompagnato da una carrellata di foto dell’attrice e cantante statunitense. Alcune delle quali ne celebrano la bellezza, mentre altre, decisamente più bizzarre e irriverenti, mettono in luce il rapporto giocoso della coppia. Damiano David da Fazio: «Con i Måneskin è un erasmus. Io e Dove Cameron vogliamo andare a vivere insieme» X Leggi anche › Damiano dei Maneskin, è amore con Dove Cameron: le foto non lasciano dubbi Dove Cameron, gli auguri speciali di Damiano DavidSu Instagram Damiano ha augurato «buon compleanno alla persona più bella, intelligente, sensibile, amorevole, dolce, sexy, premurosa, intelligente, divertente, carina, talentuosa, solidale e incredibile che abbia mai conosciuto».