Zonawrestling.net - AEW: Kenny Omega torna sul ring a Dynamite, ma la Don Callis Family ha l’ultima parola

Dopo un lungo stop per via di diversi problemi fisici, tra cui in particolare la diverticolite,ha fatto ritorno sulad inizio gennaio in Giappone sconfiggendo Gabe Kidd in occasione dell’evento Wrestle Dynasty. Ieri notte aMaximum Carnage, il canadese èto in azione anche aaffrontando Brian Cage. Ecco come è andata.Vittoria su Cage ma poi..Ieri notte aha sconfitto sulBrian Cage. Quest’ultimo, nelle fasi iniziali, ha tenuto sotto controllo l’incontro per la gioia di Donal commento. Poi, però,si è ripreso e ha portato a casa la vittoria grazie ad un V-Trigger cui ha fatto seguito la sua finisher One Winged Angel. Subito dopo il match,è stato raggiunto sulda Will Ospreay, ma poco dopo la Donli ha messi entrambi ko.