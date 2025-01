Tvplay.it - Addio a sorpresa in casa Juve: ora è inevitabile, il big va in Premier

Larischia seriamente di perdere un suo big: ecco cosa sta succedendo e chi è piombato con una ricca offerta dallaLeague.Lasi sta muovendo sul mercato per provare a sostituire nel miglior modo possibile i giocatori che ha perso per infortunio. Intanto è stato annunciato Alberto Costa per la difesa ed è arrivato a Torino anche Kolo Muani, ma il club sta lavorando per portare in rosa anche un altro difensore. Occhio però alle possibili uscite: perché ora il club rischia seriamente di perdere un giocatore prezioso.in: ora è, il big va in(LaPresse) – Tvplay.itSotto le luci dei riflettori, in uscita, c’è senza dubbio Danilo che sta lavorando con la società per la risoluzione del contratto, non senza il malcontento della maggior parte dei tifosi.