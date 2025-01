Anteprima24.it - VIDEO/ Non accetta una domanda sul ‘Terzo Mandato’: Borrelli ‘scappa’ e abbandona l’intervista

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNon ci aveva certo abituato ad episodi di questo genere, anzi, di solito son sempre gli altri a scappare quando irrompe con le sue quotidiane battaglie per la legalità. Ma stavolta qualcosa è andato storto. L’onorevole Francesco Emilio, deputato alla Camera per Alleanza Verdi e Sinistra, è ‘scappato’ durante la registrazione del podcast ‘Caffè (s)corretto’ con i giornalisti in studio rimasti increduli. Non hato unasuMandato e De Luca’, prima storcendo il muso e poindo la trasmissione. Il giornalista Carlo Tarallo, nell’introdurre la presenza dello stessocome ospite alla trasmissione aveva aperto con: “L’onorevole, protagonista della politica nazionale, parlamentare, è stato Consigliere regionale in Campania, ha fatto parte della maggioranza che ha sostenuto e sostiene Vincenzo De Luca, quindi non possiamo non chiedergli subito un parere su questa querelle sulche il Governo ha impugnato”Ed è proprio sulche è ‘scappato’ via.