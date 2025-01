Donnapop.it - Vanessa Incontrada dimagrita, il peso oggi è diminuito grazie a una dieta? Ecco la verità

Leggi su Donnapop.it

negli ultimi tempi pare vistosamente. Cosa c’è dietro alla diminuzione di? Forse una nuovadi seguito tutta la!Leggi anche:parla del figlio Isal: «Sto vivendo malissimo, ho una grande sofferenza»,il motivoÈ vero chenotevolmente dopo aver individuato unache promette miracoli? Cosa c’è dietro questa notizia che ha come protagonista la famosa e bravissima showgirl? View this post on InstagramA post shared by(@Pare che dietro alla perdita didinon ci sia una. Secondo alcune fonti web la conduttrice è stata protagonista di una campagna pubblicitaria del tutto fake.