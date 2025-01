Un cavo nell’Adriatico per trasportare energia verde dall’Italia all’Albania | cosa c’è nell’accordo tra Meloni e Rama e il ruolo degli Emirati

Leggi su Open.online

La strategia del governo italiano per la sicurezza energetica passa ancora una volta dal Medio Oriente. Oggi, mercoledì 15 gennaio, si è aperto ad Abu Dhabi il World Future Energy Summit. Un appuntamento a cui ha voluto partecipare anche la premier Giorgia, che ne ha approfittato per annunciare un accordo da quasi un miliardo di euro con Albania edArabi Uniti. «Sono personalmente orgogliosa di questa iniziativa, che mostra tangibilmente come nuove forme di cooperazione possono essere costruite anche fra partner che possono sembrare lontani, almeno geograficamente», ha detto la premier nel suo intervento ad Abu Dhabi.La nuova intesa (con siparietto) traL’accordo – che coinvolge non solo i tre governi, ma anche i rispettivi operatori di rete e alcune aziende private – prevede la posa di unsottomarinoperelettrica prodotta con fonti rinnovabili dall’Italia.