Uccise la moglie a coltellate accusa e difesa | Assolvetelo é incapace di intendere e volere

Cologno al Serio.hanno chiesto entrambe l’assoluzione per incapacità die diper Aimiose Osarumwense, 45 anni, nigeriano che il 28 marzo 2023laJoy a.Divergono invece le richieste di misura cautelare. Il pubblico ministero Laura Cocucci ritiene che l’imputato debba essere detenuto nella Rems di Castiglione delle Stiviere, dove si trova in seguito all’omicidio, per 25 anni; il difensore Francesco Pierotti chiede che vi rimanga per 10 anni, rinviando poi al giudice di sorveglianza eventuali proroghe in base alle condizioni di salute di Osarumwense: “Perché togliergli la speranza di poter condurre una vita dignitosa in futuro?”, ha chiesto l’avvocato.Nella sua requisitoria il sostituto procuratore ha ripercorso i fatti avvenuti nell’appartamento di via Donizetti a Cologno al Serio, teatro dell’accoltellamento: “Quel giorno una vicina di casa della coppia ha allertato il 112 per una lite che stava avvenendo al primo piano.