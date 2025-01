Lanazione.it - Tutta la Valdichiana nell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio

Arezzo, 15 gennaio 2025 –la. È la notizia di questi giorni, anche il comune di Marciano della Chiana fa parte dell’Associazionee grazie a questa new entry tutti i comuni della, aretina e senese, si sono uniti sotto un unico brand che parla di storia, di tradizioni e di eccellenza gastronomiche. Lo ha annunciato il sindaco Mario Agnelli che oltre a ricoprire la carica di Coordinatore Regionale dell’associazione da qualche mese fa parte anche del Consiglio. Un importante traguardo raggiunto, come detto, tra la fine del 2024 e l’inizio del corrente anno, che rappresenta, in forma concreta, il concetto di “rete”. Si perché lacome qualsiasi altro luogo del mondo non è solo un’area geografica suddivisa in Comuni, Province e Regioni ma racconta la storia di un solo popolo unito dalla lingua, dalla storia e dalle tradizioni.