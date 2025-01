Quotidiano.net - Treni, altra giornata di passione. Sud paralizzato, caos a Termini: "Ora Salvini riferisca in aula"

Un’disulla rete ferroviaria nazionale per guasti e maltempo. Iniziata al Nord e al Sud e finita a Roma. Con le conseguenti polemiche politiche e richieste di dimissioni del ministro Matteo. Ma stavolta interviene l’ad di Fs Stefano Donnarumma, che a margine della presentazione della nuova piazza dei Cinquecento riqualificata anche grazie al loro contributo spiega: "Un disagio che può impattare su migliaia di persone, che comunque sono state supportate, non può essere raccontato come un disastro, dato che ne spostiamo contemporaneamente due milioni e ben contente di andare sui nostri, quindi le cose vanno anche ricondotte a quelli che sono i reali numeri". I GUASTI E IL MALTEMPO I primi problemi emergono in mattinata sull’alta velocità. A causarli un guasto alla linea tra Valdarno e Arezzo sulla tratta Firenze-Roma, che provoca un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti.