Romadailynews.it - Trasporti: Tempesta (Pd), con nuova stazione Metro A Ottaviano piu’ mobilita’ per Giubileo

Leggi su Romadailynews.it

Oggi “il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha visitato ladellapolitana in via. Un altro tassello della Roma che si trasforma, per ile per il futuro della citta’”. Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina del Partito democratico, Giulia, presidente della commissione Bilancio. “Il restyling di– aggiunge – ha riguardato tutte le aree della, dall’atrio alle banchine, dalle pavimentazioni alle pareti in travertino e ai soffitti, con l’obiettivo di migliorare e accrescere la sicurezza e la qualita’ degli impianti, l’accessibilita’, la visibilita’ degli spazi, il comfort per tutti coloro che lavorano e transitano per la. Per garantire la piena accessibilita’ alle persone con disabilita’, all’interno dellasono stati introdotti 3 nuovi servoscala di ultima generazione ed e’ stata sostituita la vecchia biglietteria con un nuovo Atac Point”.