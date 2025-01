Tvpertutti.it - Tina Cipollari tronista Uomini e Donne: «Ecco perché ho accettato»

è una nuovadi. Dopo anni passati a commentare le dinamiche sentimentali degli altri, ha deciso di rimettersi in gioco per trovare l'amore e scrivere un nuovo capitolo della sua vita. L'annuncio, accolto con entusiasmo dai fan del programma, segna un ritorno alle origini per la storica protagonista del dating show di Canale 5.Un viaggio che parte agli inizi degli anni 2000.fece il suo ingresso anel 2001, quando il programma di Maria De Filippi era ancora agli albori e non come lo conosciamo oggi. Proveniente da Viterbo, dove lavorava nella contabilità di una società di costruzioni,si presentò come corteggiatrice di Roberto Maltoni, il primoin assoluto. Con il suo stile inconfondibile ispirato a Marilyn Monroe e un'ironia pungente, conquistò il pubblico e la De Filippi, diventando presto un personaggio fisso della trasmissione.