Taylor Swift in trattative per una tappa dell'Eras Tour in Cina

Dopo oltre 2 miliardi di incassi dai biglietti e un successo planetario,si sta godendo le meritate vacanze con il fidanzato Travis Kelce. La popstar 35enne tuttavia potrebbe presto tornare sul palco per una nuovaspeciale del suo The Eras. Il quotidiano The Paper ha riportato infatti che il suo enage avrebbe incontrato le autorità di Shanghai per organizzare un concerto in, saltata durante la recentenée mondiale, nel corso del 2025. «Siamo ottimisti che ciò possa accadere entro fine anno», ha spiegato Zhang Qi, vicedirettore dell’ufficio cultura e turismo della città. «Dipenderà dall’attrattiva e dal mercato di Shanghai». Nessun commento dalla cantante o dal suo team, che mantiene il riserbo. Pur essendo molto popolare inha scelto di esibirsi in Giappone e a Singapore per l’Erasa differenza del 2014, quando portò proprio a Shanghai il suo Red