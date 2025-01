Pronosticipremium.com - Stadio della Roma, accordo su viabilità e sottovia: da valutare la questione “bosco”

Il progetto delloa Pietralata continua a procedere, seppur lontano dai riflettori. I Friedkin lavorano con determinazione per dotare il club di un impianto moderno e all’altezza delle ambizioni giallorosse. Nonostante la discrezione che caratterizza le operazioni, si registrano progressi significativi su più fronti.Accordi sue infrastruttureLa società sta completando gli ultimi step tecnici, in attesapresentazione del progetto definitivo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i colloqui con il Comune distanno avanzando senza ostacoli, così come le trattative con Ferrovie dello Stato per la realizzazione di sovrappassi e sottopassi necessari per migliorare lazona.Tuttavia, un aspetto critico è emerso nelle ultime settimane: la presenza di un’area verde, definita “” dai comitati di residenti, situata in una delle zone destinate alla costruzione.