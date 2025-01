Amica.it - Scatti iconici: 40 anni di campagne moda di Guess in mostra a Milano

Dal 17 gennaio al 3 marzo 2025, il Mudec – Museo delle Culture disi trasforma in un tempio dedicato alla bellezza e al glamour con The Creation of a diva. Unafotografica che racconta quarant’di icone epubblicitarie leggendarie dell’azienda californiana, arte e cultura si intrecciano in una lunga sequenza di immagini che hanno fatto la storia della comunicazione di, per la prima volta esposte in un percorso immersivo. Una celebrazione dellepiù iconiche del brand e delle modelle che, da muse a dive, hanno definito un’epoca.LeinIl Mudec si trasforma in un set cinematografico di Hollywood: luci vibranti, la tonalità rossoche accende ogni stanza e installazioni interattive che sfidano a osservare da vicino i dettagli di una storia lunga quarant’