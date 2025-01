Salvini riunisce Consiglio Federale, prova a gestire il caso Zaia

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 15 gen. (askanews) – Attaccato dalle opposizioni per il caos dei treni, incalzato da Lucasul terzo mandato e sulla candidatura per il Veneto, il congresso della Lega alle porte con le Regioni del Nord che chiedono di rilanciare i temi del territorio. Ildi domani si preannuncia complicato, per Matteo. Che non avendo la forza per imporre agli alleati la ricandidatura di, proverà a prendere tempo: un generico mandato al segretario a difendere le istanze dei territori e dunque anche quelle del Veneto, è la previsione.Sperando ancora in una decisione favorevole della Consulta sulCampania, e soprattutto tenendo sul tavolo la pistola caricata dallo stesso: la corsa solitaria della Lega. Anche se questo dovesse significare la rinuncia alla Lombardia del post-Fontana.