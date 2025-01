Ilfattoquotidiano.it - Salario minimo, l’avvocato generale della Corte Ue dà ragione alla Danimarca che ha fatto ricorso contro la direttiva: “Annullarla”

LaUe sul, che non impone agli Stati di introdurlo ma impone almeno di monitorare la copertura dei contratti collettivi, va “integralmente” annullata. A chiederlo è stata la, che hadi Giustizia Ue sostenendo che la normativa del 2022 siail principio di attribuzione che regola cosa sia di competenza europea e cosa spetti ai singoli Stati. E oraha depositato un parere in cui dà nettamentea Copenaghen. La, secondo Nicholas Emiliou, è “incompatibile” con il Trattato dell’Ue rispetto alle competenze dei 27 rispetto alle decisioni su retribuzione e diritto di associazione. Il parere delnon è vincolante anche se in molti casi viene poi recepito nella sentenza.