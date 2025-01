Romadailynews.it - Rubata la scultura in bronzo di Ligabue dal valore di 20mila euro

Leggi su Romadailynews.it

E’ statauna delle sculture indi Antoniodaldi.Il ladro se ne sarebbe approfittato l’ultimo giorno, domenica 12 gennaio, della mostra intorno alle ore 19:00.La statuetta non era protetta da teche e tantomeno da telecamere di sorveglianza, infatti nella sala non erano presenti.Le indagini sono ancora in corso. Gli investigatori stanno esaminando immagini registrate dagli impianti di sorveglianza esterni, inoltre sono stati ascoltati i visitatori che per primi hanno notato l’assenza della statuetta diraffigurante un cane.La mostra che ha preso vita al Museo Storico della Fanteria, presentava 74 opere datate tra la fine degli anni Venti e primi anni Sessanta del Novecento. Trentadue erano le sculture bronzee raffiguranti una eterogenea rappresentanza di animali, tra i quali cani, caprioli, capre, cerbiatti babbuini, leoni e pantere.