Noinotizie.it - “Qui mi sento a casa”: Gianluigi Lembo torna a Bari Il 18 gennaio al Country club

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:“Trovo il pubblico pugliese accogliente e caloroso, qui io e la mia band ci sentiamo davvero come a”. Cosìracconta del suo legame con la città die con gli spettatori che da anni affollano i suoi show.Una relazione che si è consolidata nel tempo e anche per il 2025 porterà l’artista e la band della Taverna Anema e Core di Capri in Puglia per animare lo spazio elegante delDevurdicon l’esclusivo dinner show, sabato 18dalle 21.“I colori, i sapori e il calore umano che troviamo in Puglia – afferma– ricordano il paesaggio campano. Sono terre che hanno fatto dell’accoglienza il loro bigliettino da visita e la loro vicinanza con il mare ispira vitalità e sentimento diventando terreno fertile per la nascita di canzoni che ricordano la tradizione”.