Pitti Uomo 107 a Firenze | 770 espositori La moda chiede aiuto al Governo

107 a: 770. Laaledizione 107 alla Fortezza da Basso difino al 17 gennaio.Inaugurazione con la sindaca Sara Funaro e il presidente Regione Toscana Eugenio Giani. Inaugurazione con un lungo applauso per Oliviero Toscani, il celebre fotografo scomparso lunedi 13 gennaio all’ospedale di Cecina, provincia di Livorno.Laal, perché arrivi un deciso e preciso supporto alla filiera per affrontare il periodo di crisi: solo nel menswear nel 2024 il calo di fatturato accusato è del 3,6%.A farsi portavoce del settore il presidente diImmagine Antonio De Matteis.De Matteis si è rivolto direttamente al ministro Adolfo Urso, in videocollegamento da Roma che ha poi approvato, su proposta proprio del ministro delle Imprese e del Made in Italy, il primo disegno di legge annuale sulle Pmi.