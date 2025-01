Ilrestodelcarlino.it - Paura al centro d’accoglienza. Maltratta una donna incinta

È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale lo straniero senza fissa dimora che ha seminato il panico neldi accoglienza di piazzale della Vittoria. L’uomo, rientrato in preda ai fumi dell’alcool, ha iniziato a dare in escandescenza senza alcuna ragione, alla presenza di altri ospiti della struttura. Dopo aver provocato alcuni ospiti, che lo hanno ignorato, se l’è presa con unain dolce attesa, sia lei che le persone che hanno assistito alla scena, volontari compresi, sono entrati nel panico temendo gravi conseguenze. L’uomo ha cinto all’addome lain stato interessante e ha iniziato a scuoterla, per poi lasciarla. Subito soccorsa dal personale medico arrivato sul posto, in quanto accusava dolore all’addome, è stata portata in pronto soccorso per accertamenti.