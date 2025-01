Puntomagazine.it - Omissione nella diagnosi di liposarcoma: clinica dell’Agro Nocerino Sarnese condannata a un risarcimento di 170.000 euro

I legali dello Studio Associati Maior: “Responsabilità chiara del sanitariomancatatempestiva”Il Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di una notadella zona per omessadi un, con uncomplessivo di 170.000a favore della paziente. L’importo è stato calcolato a titolo di danno biologico e danno patrimoniale, conseguente alla perdita del lavoro. Il caso ha riguardato una donna di 35 anni che, affetta da dolore addominale recidivante, si era recata per una visita presso la struttura sanitaria.Il medico, sottovalutando i sintomi, la rassicurò definendoli una banalità. Purtroppo, nei mesi successivi, il dolore si aggravò fino a richiedere un ricovero d’urgenza per gravi complicanze compressive causate da una massa tumorale.